شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، يتصدر ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس، رغم أن فريقه لم يلعب اليوم.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول بعدما مر محمد الشامي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية قابلها أحمد مدبولي بلمسة واحدة سكنت منتصف المرمى، وجاء الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من أحمد حكم مدافع سموحة في تمرير الكرة فضغط عليه عبد الرحمن مجدي بشكل رائع ووضع الكرة في الشباك الخالية، وفي الهدف الثالث من تمريرة رائعة وضعت محمد الشامي في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقلّص سموحة الفارق بعد تسديدة قوية من مالك بعيو من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى محمود كوكو.

احمد الشيخ غزل المحلة 11

مابولولو الاتحاد السكندري 9

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رزقي حمرون فاركو 7

رفيق كابو فريق إنبي 7

رمضان صبحي بيراميدز 7

كريم بامبو البنك الأهلي 6

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6