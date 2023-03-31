شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى وسموحة فى الدورى (3 - 1).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول بعدما مر محمد الشامي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية قابلها أحمد مدبولي بلمسة واحدة سكنت منتصف المرمى، وجاء الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من أحمد حكم مدافع سموحة في تمرير الكرة فضغط عليه عبد الرحمن مجدي بشكل رائع ووضع الكرة في الشباك الخالية، وفي الهدف الثالث من تمريرة رائعة وضعت محمد الشامي في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقلّص سموحة الفارق بعد تسديدة قوية من مالك بعيو من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى محمود كوكو.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.