شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يشارك فى مران الأهلي وبرنامج استشفائى لـ بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

فيما خاض بيرسي تاو لاعب الفريق تدريبات استشفائية على هامش المران، بعد عودته إلى القاهرة أمس، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من اي إجهاد عضلي وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني للفريق على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والخططية.

من ناحية أخرى، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة السبت المقبل بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.