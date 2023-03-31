شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في الدوري المصري، حيث حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول بعدما مر محمد الشامي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية قابلها أحمد مدبولي بلمسة واحدة سكنت منتصف المرمى، وجاء الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من أحمد حكم مدافع سموحة في تمرير الكرة فضغط عليه عبد الرحمن مجدي بشكل رائع ووضع الكرة في الشباك الخالية، وفي الهدف الثالث من تمريرة رائعة وضعت محمد الشامي في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقلّص سموحة الفارق بعد تسديدة قوية من مالك بعيو من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى محمود كوكو.

في المباراة الثانية، حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق أحمد "أوفا" في الدقيقة 14، وعزز مروان داود بالهدف الثانى في الدقيقة 61، بينما أحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الأهلى الوحيد في الدقيقة 31.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقكة 17 محتلا المركز السادس عشر.

وفي اللقاء الثالث، تعادل فريق المقاولون العرب سلبيا أمام سيراميكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 33 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى9 وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حيث خاض 21 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.