شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم البنك الأهلى 2/1 فى الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق أحمد "أوفا" في الدقيقة 14، وعزز مروان داود بالهدف الثانى في الدقيقة 61، بينما أحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الأهلى الوحيد في الدقيقة 31.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقكة 17 محتلا المركز السادس عشر.

وقام الحكم نادر قمر الدولة بطرد أحمد أوفا مهاجم إنبى في الدقيقة 67 عقب التدخل العنيف مع محمد فتحى لاعب البنك الأهلى والحصول على الإنذار الثانى.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أوفا بينما هجمات البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو ومحمود قاعود وأحمد ياسر.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المباراة بتشكيل كالتالى

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ محمد بسيوني _ إسحاق يعقوبو.

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ إسلام جابر_ كريم بامبو _ أحمد ياسر .

خط الهجوم.. محمود قاعود.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامى مصطفى يضما كل من:

حراسة المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. على فوزى ، أحمد صبيحة ، مروان داود ، أحمد كالوشا.

خط الوسط .. أحمد يوسف ، محمد حامد ، ديان ميليج ، ناصر مودى.

الهجوم .. رفيق " كابو " ، أحمد "أوفا".