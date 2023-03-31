شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع صبري رحيل ، محمود علاء ، هشام صلاح ، السيد سالم ، خالد صبحي.

خط الوسط إبراهيم حسن، ميسي ، خالد الغندور ، محمود عبدالعزيز، محمد محمود ،إسلام عبدالنعيم ، ناصر ناصر، أحمد فهد، عبد الغني محمد، محمد فارس، فوزي الحناوي، عمار حمدي.

خط الهجوم أوستن أموتو وأحمد عيد.

ويغيب عن القائمة كل من مابولولو ومورو ساليفو ومصطفى إبراهيم بسبب الإيقاف وعبد الله نصيب وجازيتو لعدم الانتظام فى التدريبات والتواجد مع منتخبهم الوطنى.