شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون العرب وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاولون العرب سلبيا أمام سيراميكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 33 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى9 وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حيث خاض 21 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب في مواجهة اليوم كما يلي: "في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين، وخط الوسط: أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد "جبنة"- عمر فايد- أحمد عاطف، والهجوم: لويس إدواردو- جون أوكلي".

فيما ضم تشكيل سموحة: "في حراسة المرمى: محمد بسام، وفي الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان، وفي الوسط: محمد توني- محمد متولي "كناريا"- محمد عادل، وفي الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر".