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اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - اخبار الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 شهدت العديد من الأخبار، نرصدها في سياق التقرير التالي:

س و ج.. كيف يفكر الزمالك فى اختيار المدير الفنى الجديد؟

يكثف مسئولو نادى الزمالك تحركاتهم واتصالاتهم من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة خلفا للبرتغالى فيريرا، الذى رحل مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

مؤتمر صحفى غداً للإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

يعلن مسئولو نادى الزمالك عن الجهاز الفني الجديد الذى يقود الفريق الأبيض،غدا الجمعة في مؤتمر صحفى، وذلك خلفاً للبرتغالى جوسفالدو فيريرا،الذى رحل مؤخراً على خلفية تراجع نتائج الفريق الأبيض محلياً والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك يكشف حقيقة قيادة عبد المقصود مباراة المريخ من المدرجات بسبب الرخصة
كشف مصدر داخل نادى الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قيادة أحمد عبد المقصود مباراة المريخ المريخ السودانى من المدرجات، وعدم تواجده في الملعب بسبب عدم امتلاكه الرخصة التدريبية المتقدمة للمحترفين.

 

الزمالك يواجه المريخ السودانى بزيه التقليدى غدا بدورى أبطال أفريقيا

عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفن لمباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمريخ السودانى، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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