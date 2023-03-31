شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 شهدت العديد من الأخبار، نرصدها في سياق التقرير التالي:

س و ج.. كيف يفكر الزمالك فى اختيار المدير الفنى الجديد؟

يكثف مسئولو نادى الزمالك تحركاتهم واتصالاتهم من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة خلفا للبرتغالى فيريرا، الذى رحل مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

مؤتمر صحفى غداً للإعلان عن مدرب الزمالك الجديد