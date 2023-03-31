شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 شهدت العديد من الأخبار، نرصدها في سياق التقرير التالي:
س و ج.. كيف يفكر الزمالك فى اختيار المدير الفنى الجديد؟
يكثف مسئولو نادى الزمالك تحركاتهم واتصالاتهم من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة خلفا للبرتغالى فيريرا، الذى رحل مؤخرا بسبب تراجع النتائج.
مؤتمر صحفى غداً للإعلان عن مدرب الزمالك الجديد
عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفن لمباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمريخ السودانى، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.