الامارات | موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. موقف هالاند من مواجهة محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مارس 2023

يشهد عودة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي، مباريات هامة في مقدمتها قمة الجولة 29 من البطولة والتي تجمع فريقا مانشستر سيتي وليفربول في ملعب "الاتحاد"، وهي القمة المنتظرة التي قد تشهد مواجهة قوية بين هداف الدوري الإنجليزي هالاند والهداف السابق محمد صلاح، المختفي قليلا عن الأنظار الموسم الحالي.

وأثار النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الشكوك بغيابه عن مران فريقه مانشستر سيتي، اليوم الخميس، لتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة التي تقام يوم السبت المقبل عند الساعة 15:30 بتوقيت الإمارات ويبحث فيها مانشستر سيتي إلى تعويض خسارته في الدور الأول بهدف دون مقابل واستمرار ملاحقة فريق أرسنال في الصدارة.



وعانى إيرلينغ هالاند من إصابة في الفخذ خلال مباراة مانشستر سيتي أمام نادي بيرنلي ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل 10 أيام، التي سجل فيها النجم النرويجي ثلاثية "هاتريك"، وكان في الأيام الماضية في برشلونة للخضوع لفحوصات لمعرفة حجم الإصابة.

وغاب هالاند عن مواجهتي منتخب النرويج أمام منتخبي إسبانيا وجورجيا، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، ولم يتدرب في الأيام الماضية مع مانشستر سيتي، ما يجعل مشاركته أمام ليفربول السبت محل شك.

ويذكر أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 28 هدفا سجلها خلال 27 مباراة، شارك فيها هذا الموسم، وأحرز 42 هدفا في جميع المسابقات.