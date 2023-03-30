الامارات | عبد العزيز النعيمي بطلا لسباق الدراجات الهوائية في عجمان الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، نجاحا كبيرا بمشاركة واسعة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار وسط أجواء حماسية.

وتقدم المشاركين في السباق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى جانب عدد كبير من الرياضيين من عشاق سباقات الدراجات الهوائية التي تجمع بين الترفيه والفائدة من خلال مساهمتها في تعزيز النشاط البدني، وتبني أسلوب حياة صحي في المجتمع.

وأسفر السباق الذي أقيم في مضمار الصفيا لمسافة 6 كيلومتر عن فوز الشيخ عبد العزيز النعيمي بالمركز الأول في فئة حكومة عجمان، وحل في المركز الثاني فيصل المازمي، وجاء في المركز الثالث ناصر الزري.

وفاز أحمد المري بالمركز الأول في سباق المجموع العام رجال، تلاه خالد معيوف في المركز الثاني، بينما حل وليد النقبي ثالثا، وفي سباق المجموع العام سيدات فازت صفية الصايغ بالمركز الأول، تلتها روبا هيلاني في المركز الثاني، وحلت شيخة راشد في المركز الثالث، أما في فئة سباق موظفي الدوائر الحكومية، فقد تمكن عبد العزيز صلاح من الظفر بالمركز الأول، وحل طلال البلوشي في المركز الثاني، وجاء محمد البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين حصل حسن سلطان على المركز الأول، تلاه محمد المنصوري ثانيا، وجاء محمد عبيد في المركز الثالث، بينما تقدمت أسماء بالأحمر في فئة سباق المواطنات وفازت بالمركز الأول، وجاءت مروة سلمان في المركز الثاني، فيما حلت غالية عسكر في المركز الثالث.

وفاز أحمد البدواوي بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم رجال، تلاه عبد الله البلوشي في المركز الثاني، وحل سالم الجنيبي في المركز الثالث، فيما جاءت سلمى الخاطري في المركز الأول في فئة أصحاب الهمم سيدات.