شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى الإسماعيلى وسموحة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الـ22 من الدوري الممتاز، و ضم التشكيل كلًا من :

حراسة المرمي محمد كوكو.

خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.

خط الوسط سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم محمد الشامي .

بينما ضم تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كلا من:

حراسة المرمى الهانى سليمان.

خط الدفاع بركات حجاج، أحمد حكم، محمد عصام، محمد مغربى.

خط الوسط محمود حليمو، مالك بعيوى، أحمد جمال، محمد سعيد.

الهجوم حسام حسن، مصطفى "ميسى".