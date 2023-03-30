شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى الإسماعيلى وسموحة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الـ22 من الدوري الممتاز، و ضم التشكيل كلًا من :
حراسة المرمي محمد كوكو.
خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.
خط الوسط سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم محمد الشامي .
بينما ضم تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كلا من:
حراسة المرمى الهانى سليمان.
خط الدفاع بركات حجاج، أحمد حكم، محمد عصام، محمد مغربى.
خط الوسط محمود حليمو، مالك بعيوى، أحمد جمال، محمد سعيد.
الهجوم حسام حسن، مصطفى "ميسى".