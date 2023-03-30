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تعرف على تشكيل فريقى الإسماعيلى وسموحة بالدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الـ22 من الدوري الممتاز، و ضم التشكيل كلًا من :

حراسة المرمي محمد كوكو.

خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.

خط الوسط سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم محمد الشامي .

 

بينما ضم تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كلا من:

حراسة المرمى الهانى سليمان.

خط الدفاع بركات حجاج، أحمد حكم، محمد عصام، محمد مغربى.

خط الوسط محمود حليمو، مالك بعيوى، أحمد جمال، محمد سعيد.

الهجوم حسام حسن، مصطفى "ميسى".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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