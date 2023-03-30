شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يبحث عن الفوز الـ13 مع المقاولون فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، مواجهة قوية عندما يلتقى سيراميكا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وإجمالاً قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 29 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

وشدد شوقي غريب على أهمية استغلال الفرص، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر هجومية مميزة، فى مقدمتها جون أوكلي، مهاجم الفريق، مشيرا إلى أهمية استغلال الكرات الثابتة والعرضيات لإحراز الأهداف، كما أكد مدرب المقاولون على أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون في أي نقطة، خاصة أن الفريق يستهدف التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم، للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.