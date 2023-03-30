شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود متولي، مدافع الأهلي، خارج حسابات الفريق في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل عدم الجهازية الفنية.

واكتفى محمود متولى بأداء تدريبات بدنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المحدد للاعب.

وأدى متولي تدريبات بدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

ويواصل متولي تدريبات التأهيل والمشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.