شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو وأحمد ياسر يقودان تشكيل البنك الاهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاء التشكيل علي النحو التالي :
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ محمد بسيوني _ إسحاق يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ إسلام جابر_ كريم بامبو _ أحمد ياسر .
خط الهجوم.. محمود قاعود .
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ باسم مرسي _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية _ أحمد ياسين.