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كريم بامبو وأحمد ياسر يقودان تشكيل البنك الاهلى أمام إنبى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الممتاز . 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي : 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ محمد بسيوني _ إسحاق يعقوبو 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ إسلام جابر_ كريم بامبو  _ أحمد ياسر . 

 

خط الهجوم.. محمود قاعود . 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

أحمد صبحي _ باسم مرسي _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية _ أحمد ياسين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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