شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على الدفع بـ ناصر منسى أساسيا فى الهجوم أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من قيادة الخط الأمامى للأبيض أساسياً للمرة الثانية على التوالى أمام المريخ السودانى في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني المؤقت للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى على الدفع بـ ناصر منسى في هجوم الفريق الأبيض لمنحه الفرصة بشكل أكبر بعد غيابه عن التشكيل الأساسي منذ تعاقد الأبيض معه في الميركاتو الشتوى الماضى، فضلاً عن تأخر وصول التونسي سيف الدين الجزيرى المهاجم الأساسى للفريق بإذن من النادى بعد مشاركته مع منتخب بلاده.

واستقر أحمد عبد المقصود على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.