الامارات | رونالدو في مدريد بسيارة فارهة.. سعرها صادم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وسرق نجم النصر السعودي رونالدو كل الأنظار في مدريد المدينة التي تحب عائلته العيش فيها، خصوصاً أنه ظهر في الشارع يقود سيارة فارهة من طراز "بوغاتي سينتوديتشي" الموجود منها 10 نسخ فقط في العالم، بحسب قناة روسيا اليوم التي أكدت أن كريستيانو يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة، لاسيما في فترة الدفاع عن ألوان ريال مدريد، والتي استمرت لـ9 مواسم، وسجل فيها أكثر من 450 هدفا بقميص النادي الملكي.

يذكر أن السيارة الواحدة من "بوغاتي سينتوديتشي" تبلغ قيمتها ثمانية ملايين يورو، وتبلغ سرعتها القصوى 360 كيلو متراً في الساعة.