بعد عقوبة الحبس.. هيئة مفوضي الدولة توصي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك والدعوة لانتخابات جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، والدعوة لانتخابات جديدة.

وبحسب موقع "مصراوي "، أوصت الهيئة بإلزام مجلس الدولة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك في الطعون المقدمة من الدكتور كمال شعيب، وكيلا عن كل من الدكتور عبدالله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفى عبد الخالق وإبراهيم سعيد.

وقضى مرتضى منصور عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون بعد إدانته من محكمة النقض بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.