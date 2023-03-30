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طارق سليمان: لو تخطى الأهلي عقبة الهلال سيحصد بطولة دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن النادي الأهلي يمتلك حظوظا كبيرة للغاية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر مع الهلال السوداني، والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

 

وقال طارق سليمان في حواره لـ ”الخليج 365”: الأهلي لديه فرصة كبيرة في التأهل خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير وإذا تخطى عقبة الهلال يوم السبت لا شك أنه سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

 

على صعيد متصل ، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة السبت المقبل بدورى الأبطال.

 

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.

 

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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