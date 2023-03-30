شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: لو تخطى الأهلي عقبة الهلال سيحصد بطولة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن النادي الأهلي يمتلك حظوظا كبيرة للغاية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر مع الهلال السوداني، والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال طارق سليمان في حواره لـ ”الخليج 365”: الأهلي لديه فرصة كبيرة في التأهل خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير وإذا تخطى عقبة الهلال يوم السبت لا شك أنه سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.