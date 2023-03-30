شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: لو تخطى الأهلي عقبة الهلال سيحصد بطولة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن النادي الأهلي يمتلك حظوظا كبيرة للغاية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر مع الهلال السوداني، والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.