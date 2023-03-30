شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. شيخ تركى يفشل فى إقناع أيمن عبد العزيز بالإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

ولعب أيمن عبد العزيز قائد الزمالك الأسبق للعديد من الأندية التركية أمثال طرابزون سبور وكونياسبور وتشايكور ريزه سبور وجنتشليربيرليجي وكوجالي.

ويحكى أيمن عبد العزيز عن أغرب موقف تعرض له في شهر رمضان الكريم قائلا: "خلال تواجدي في تركيا كانت الأمور صعبة للغاية. حاولوا دائما منعي من الصيام، أتذكر موقف مع أحد ممن تدربت معهم في تركيا، جلب لي أحد الشيوخ"، وأوضح "الشيخ حاول إقناعي بضرورة الإفطار. الأزمة دائما كانت في موعد المران، فكان يبدأ في وقت الإفطار".

وأضاف: "بمجرد نزولي إلى المران وبعد 10 دقائق فقط يأتي موعد الإفطار، ولذلك كنت اضطر للاكتفاء بشرب المياه فقط".

وتابع "كان يوجد مجموعة محترمة للغاية في الجهاز الفني وقتها، دائما ما يحرصون على جلب الموز لي وقت المران للإفطار".

وأتم "موعد إفطاري كان في التاسعة ليلا عقب نهاية المران والعودة إلى منزلي في تركيا".