شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يعوض غياب مابولولو عن الاتحاد السكندرى فى مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، على الدفع بالنيجيري أوستين أموتو، في قيادة هجوم سيد البلد أمام غزل المحلة فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد المحلة ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش كل من الأنجولي كريستوفاو مابولولو والغاني مورو ساليفو للإيقاف بسبب حصولهم على 3 إنذارات، كما يغيب مصطفى فارس عن موقعة غزل المحلة بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش.

في سياق مختلف تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وسجل للاتحاد السكندري كل من: محمود علاء وخالد الغندور وساليفو مورو وخالد العندور وصبري رحيل ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو،فيما سجل لفاركو كل من: كينجسلي سوكاري وشكري نجيب ومحمود عماد وأحمد شريف وعبد الناصر دي ماريا وجابر كامل،وأهدر للاتحاد السيد سالم وأهدر رامي صبري وأحمد عوض لفاركو.