شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يكشف عن لوجو كأس مصر بمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للكاراتيه النقاب عن اللوجو الخاص ببطولة كأس مصر التى ستقام نهاية أبريل المقبل في ساحة معبد الكرنك بالاقصر فى حدث تاريخى لأول مرة.

أكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه على حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة وذلك استعدادا لإقامة البطولات الدولية وإثبات أن للرياضة دور فعال فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.

كما أشار إلى دور وزارة الشباب والرياضة الفعال ودعم ومؤازرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاتحادات بصفة عامة وللكاراتيه بصفة خاصة حيث ان اتحاد الكاراتيه اكبر اتحاد رياضى والذى يضم اكثر من مليون لاعبا ممارسا للعبة .

أوضح أن اهتمام الدولة بالمنشآت الحيوية بصفة عامة والمناطق الأثرية بصفة خاصة جعلت مصر وجهة مشرفة لإقامة اقوى البطولات المحلية و استضافة اقوى الاحداث العالمية.

من جانبه، قال خالد عبدالستار المدير التنفيذى للاتحاد أن اللوجو يعبر عن الفرعون المصرى القديم فى إشارة توضيحية لمعبد الكرنك والذى ستقام عليه البطولة.

أضاف أن البطولة ستكون فرصة لجذب السياحة الداخلية فى ظل العلاقة الوطيدة التى تربط بين الرياضة والسياحة.

يذكر أن بطولة كأس مصر ستشهد مشاركة ما يقرب من 1400 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 محافظة.