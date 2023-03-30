شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 23 جرامات وزن كرة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن وزن الكرة المستخدمة فى الاسكواش

الكرة التى يتم استخدامها فى ممارسة لعبة الإسكواش مصنوعة من المطاط الأسود، ومجوفة من الداخل، وهى أكبر قليلا من كرة تنس الطاولة.

يتراوح وزنها بين 23 و24.6 جراما، أما قطرها فيتراوح من 39.5 ملم، و41.5 ملم

ورياضة الإسكواش يتم ممارستها داخل ملعب مغلق، مكون من 4 جدران، والأرضية تكون مصنوعة من الخشب