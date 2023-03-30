شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المريخ السودانى بزيه التقليدى غدا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفن لمباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمريخ السودانى، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدى باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"، فى حين يرتدى حارس المرمى اللون الأصفر.

وفي المقابل يرتدى فريق المريخ السودانى زيه التقليدى باللون الأحمر " القميص الأحمر والشورت الأحمر"، فى حين سيرتدى حارس المرمى اللون الأسود.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، بجانب طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، وممثلي المريخ السوداني.

في سياق متصل استقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراءا بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.