شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الرجاء فاوضنى.. مواجهة الهلال السودانى صعبة.. وموسيمانى أفضل من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى، أنه كان هناك تفاوض مع مسئولى نادى الرجاء المغربى لتدريب الفريق الفترة الماضية.

وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية، " أنه وافق على تدريب الصفاقسي التونسى لمدة موسم ونصف، والـ 6 شهور القادمة سيتم دعم الفريق بصفقات قوية وأصحاب خبرات للمنافسة على بطولة أفريقيا الموسم المقبل، حيث طالب مسئولو النادى التونسى بعودة البطولة التى تم حصدها موسم 2006 أثناء تدريب الأهلى".