شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الناشئين والناشئات للطائرة يتوجهان إلى إيطاليا للمشاركة فى البطولة الدولية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة بعد قليل بعثتا منتخب الناشئين والناشئات لكرة الطائرة تحت 19 عاما فى طريقهما لإيطاليا للانتظام في معسكر تدريبي مكثف يتخلله المشاركة في بطولة ودية دولية لتجهيز منتخب الناشئين لبطولة العالم المقبلة التي تقرر إقامتها بالارجنتين وتجهيز منتخب الناشئات لبطولة العالم المقبلة أيضا بكرواتيا والمجر.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمر في الحصول على كافة الموافقات للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية التي تعد أفضل اعداد لمنتخبي مصر قبل مشاركتهما في بطولتى العالم بالارجنتين وكرواتيا في ظل المنافسة القوية المتوقعة لبطولة إيطاليا الدولية التي ستشهد مشاركات قوية للعديد من المنتخبات الاوربية التي تستعد للمشاركات العالمية أيضا.

وأكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ان مجلس الإدارة لم يتردد في المشاركة ببطولة إيطاليا نظراً للاستفادة القوية التي ستتحقق من مشاركة منتخبى مصر بالبطولة والتي تعد أفضل احتكاك قبل مشاركتهما في بطولة العالم .

يقود منتخب الناشئات الخبير البرازيلي ماركو انطونو مديراً فنياً ويسرا عبد الكريم مساعده ومنة حسنى محلل أداء ومني الشرقاوي علاج طبيعى والدكتور عمرو طه طبيباً للبعثة وأحمد جمال علاج طبيعى وسعيد جلال محلل أداء

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة المصرية في إيطاليا الخبير الأجنبي والمشرف العام على منتخبي الناشئين والناشئات بيرسي اونكن قادماً من البرتغال .

وأكد كابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد أن منتخبي الناشئين والناشئات يضم عناصر مميزة ويحظى بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد من أجل العودة للمنافسة العالمية في ظل سياسة المجلس التى تم وضعها منذ الإجتماع الأول للمجلس والتى تهدف لتطوير أداء ونتائج كافة المنتخبات الوطنية والعودة بالطائرة المصرية للتتويج في البطولة القارية والعالمية.

وأوضح حسن عابد ان المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية مهم جداً نظراً للمنافسة القوية المتوقعة للمنتخبات التي أعلنت موافقتها على المشاركة بالبطولة مؤكداً ان هذه البطولة تعد أفضل اعداد قبل المشاركة في بطولتى العالم بالنسبة للناشئين والناشئات.