7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تضع لجنة المباريات بالنادى الأهلى خطة كاملة من أجل نقل الجماهير الحمراء إلى استاد القاهرة يوم السبت المقبل، لحضور مباراة فريقهم ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة المباريات بالأهلى مخاطبة هيئة النقل العام من أجل توفير أتوبيسات لنقل جماهير الأهلى وتسهيل وصولهم إلى استاد القاهرة، خاصة مع العدد الكبير بخلاف أن تحرك الجماهير سيكون فى وقت الذروة قبل الإفطار.