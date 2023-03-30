شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أحمد أبو مسلم: سمك وجمبرى وشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد أبو مسلم نجم الأهلى والمنتخب السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم.

كشف أحمد أبو مسلم أن وجبة الإفطار اليوم ستكون عبارة عن أسماك بأنواعها المختلفة وجمبرى بالإضافة إلى الشوربة.

وأضاف أبو مسلم أنه لا يساعد فى أعمال المطبخ لكن يقوم بالمساعدة فى تجهيز السفرة وإعدادها.