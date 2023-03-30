س و ج.. كيف يفكر الزمالك فى اختيار المدير الفنى الجديد؟

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك تحركاتهم واتصالاتهم من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة خلفا للبرتغالى فيريرا، الذى رحل مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

س: متى يعلن الزمالك عن مدربه الجديد؟

ج : يعلن مسئولو نادى الزمالك عن الجهاز الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأبيض، غدا الجمعة فى مؤتمر صحفى، وذلك خلفاً للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل مؤخراً على خلفية تراجع نتائج الفريق الأبيض محلياً والخروج من دورى أبطال أفريقيا.

س : هل سيكون المدرب الجديد وطنيا أم أجنبيًا؟

ج : استقر مسئولو الزمالك على أن يكون المدرب الجديد أجنبيًا.

س : ما آخر مستجدات هذا الملف؟

ج : ما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة، إلا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد غداً الجمعة وعقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

س : هل يتواجد تاكيس جونياس فى حسابات الزمالك؟

ج : تتفاوض إدارة الزمالك مع عدة مدربين أجانب لحسم بديل فيريرا، ويعد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز ضمن المرشحين، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

س : وماذا عن مباراة المريخ السودانى غدا؟

ج : ما زالت إدارة الزمالك تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.