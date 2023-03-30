شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو ينتظم فى مران غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم التنزانى حميد ماو لاعب وسط فريق غزل المحلة فى تدريبات الفريق، عقب الانتهاء من مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث واجه منتخب بلاده نظيره منتخب كوت ديفوار.
ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها غدا الجمعة فى تمام الساعة التاسعة والربع مساء.
وتلقى النادى خطاباً من الاتحاد التنزانى يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجارى، للمشاركة مع منتخب تنزانيا فى مباراتى أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادى غزل المحلة ببقاء اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده فى الفترة المقبلة، ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.
وتأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة فى دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.