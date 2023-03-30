حميد ماو ينتظم فى مران غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، وجه الشكر إلى مسئولى الاتحاد التنزانى عقب الموافقة على استمرار حميد ماو لاعب خط وسط الفريق لحين الانتهاء من مباراة الإسماعيلى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتلقى النادى خطاباً من الاتحاد التنزانى يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجارى، للمشاركة مع منتخب تنزانيا فى مباراتى أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادى غزل المحلة ببقاء اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده فى الفترة المقبلة، ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.