شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات مؤثرة فى سموحة أمام الإسماعيلى اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة 5 لاعبين مؤثرين أمام الإسماعيلى اليوم، فى المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويغيب عن سموحة اليوم كل من النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا، وهى عناصر أساسية في التشكيل الأساسى للفريق السكندرى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج وأحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربي

خط الوسط: محمد نادى ومحمد الصباحى ومحمد عصام ومحمود حليمو ومالك بعيو وبنجامين بواتينج وزياد طارق ومحمد سعيد أبو بكر محمد وطارق علاء ومصطفى ميسى

الهجوم: حسام حسن، اليا سيلا

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.