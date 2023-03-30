شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى غدا الجمعة فى الثامنة مساء بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، من أجل الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميرونى بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.