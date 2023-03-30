شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من ناحية أخرى، كشف الدكتور جمال محمد على، رئيس لجنة المدربين باتحاد الكرة، أنه تم وضع عدد من المعايير لاختيار المدربين للعمل فى المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التى تم اعتمادها مؤخرا.

وقال جمال محمد على إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

وأضاف أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وشدد جمال محمد على على أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة A نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.

وقال جمال محمد على إن سليمان حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام 2015 لذا من حقه الحصول على الرخصة a حاليا.

وأشار إلى أن سليمان من أوائل المدربين الذين تقدموا بالأوراق قبل موعد إغلاق الموعد النهائى من الاتحاد الأفريقى، ورغم أنه لاعب دولى كان يمكنه الدخول بالمسار السريع والحصول على الرخصة c و b معا ومن ثم الرخصة a مباشرة ، لكنه أهل نفسه من قبل الاعتزال.