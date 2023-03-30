شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود لمران الأهلى بعد الغياب أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسين الشحات لاعب الأهلى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم الخميس، بعدما حصل على إذن بالغياب عن مران أمس الأربعاء لظروف وفاة زوج والدته.

ومن المقرر أن يكون حسين الشحات جاهزا للمشاركة فى مباراة الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميرونى بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.