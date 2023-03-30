الامارات | ماغواير كان أحد الأسباب الرئيسة وراء رحيل رونالدو عن مان يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بنهاية مشوار النجم البرتغالي، ولاعب النصر السعودي حاليا، كريستيانو رونالدو عن ناديه السابق مان يونايتد نهاية العام الماضي. وقالت إن أحد الأسباب الرئيسة وراء ذلك كانت شارة "الكابتن" والتي كان يحملها مدافع الفريق هاري ماغواير. وقالت إن رونالدو بدأ يعبر عن غضبه وامتعاضه من مستوى ماغواير منذ انتقاله للمان من يوفنتوس، وأوصل رأيه بذلك إلى المدرب النرويجي وقتها أوليه سولسكاير.

وبعد إقالة الأخير، وتعيين الألماني رانغنيك مكانه، حدثت مشادة لفظية بين رونالدو وماغواير في غرفة الملابس، خاصة بعد هزيمة كبيرة على يد واتفورد. وبعدها تقدم رونالدو بطلب رسمي لتجريد ماغواير من شارة الكابتن، ومنحها إياه، بجانب عدم الاعتماد على ماغواير أساسيا، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وبعد تعيين المدرب الهولندي تين هاغ نهاية الموسم الماضي، أظهر رونالدو رأيه بصراحة بخصوص ماغواير، لكن المدرب الهولندي تجاهله، وقرر في المقابل عدم الاعتماد عليه أساسيا، ناهيك عن التأكيد له أنه لن يكون على رأس القائمة في حمل شارة الكابتن. بعدها قرر رونالدو أخذ الامور بيده، وأجرى الحوار الشهير الذي أعلن بعده رحيله عن النادي بشكل رسمي.