الامارات | تعرّف إلى ترتيب صلاح بين أعلى 4 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدثت صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم عن أرقام كبيرة بالنسبة لأجور نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلة إنها تتفوق بمراحل على بقية الدوري الأوروبية الأخرى. وجاء الكشف من خلال تقرير خاص لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وبرزت أربعة أسماء تتفوق بفارق كبير على بقية نجوم الدوري الممتاز، بينهما نجم هجوم فريق ليفربول المصري محمد صلاح، والذي يحل ثالثا في القائمة براتب أسبوعي يصل إلى 373 ألف استرليني.

في المقابل، يتقاسم النجمين، النرويجي هالاند مهاجم مان سيتي، وحارس مان يونايتد، الإسباني دي خيا المركز الثاني، براتب أسبوعي يعادل 400 ألف استرليني، بينما على رأس القائمة لأغلى لاعب في إنجلترا من حيث الأجر الأسبوعي، ياتي صانع ألعاب مان سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين بـ 425 ألف استراليني.