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الامارات | تعرّف إلى ترتيب صلاح بين أعلى 4 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدثت صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم عن أرقام كبيرة بالنسبة لأجور نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلة إنها تتفوق بمراحل على بقية الدوري الأوروبية الأخرى. وجاء الكشف من خلال تقرير خاص لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وبرزت أربعة أسماء تتفوق بفارق كبير على بقية نجوم الدوري الممتاز، بينهما نجم هجوم فريق المصري محمد صلاح، والذي يحل ثالثا في القائمة براتب أسبوعي يصل إلى 373 ألف استرليني.

في المقابل، يتقاسم النجمين، النرويجي هالاند مهاجم مان سيتي، وحارس مان يونايتد، الإسباني دي خيا المركز الثاني، براتب أسبوعي يعادل 400 ألف استرليني، بينما على رأس القائمة لأغلى لاعب في إنجلترا من حيث الأجر الأسبوعي، ياتي صانع ألعاب مان سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين بـ 425 ألف استراليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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