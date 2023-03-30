«تدهور الحالة الصحية لرئيس الأهلي».. وضع محمود الخطيب على أجهزة التنفس الصناعي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن تطورات الحالية الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تدهور حالته في الساعات الأخيرة لتأثره بمضاعفات فيروس كورونا.

كان النادي الأهلي أعلن تأجيل اجتماع لجنة التخطيط أمس نظرًا للظروف الصحية الطارئة التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي، والتي تعذرت بسببها أيضًا مشاركته في تشييع جثمان والد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى مثواه الأخير.

وقال شوبير في تصريحات إعلامية، إن محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية، أمس، حيث زاره الطبيب الخاص به في المنزل ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بسبب التهاب الشعب الهوائية والأحبال الصوتية جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وأردف شوبير قائلًا إنه تم إحضار مضخة أوكسجين لمنزل محمود الخطيب لمساعدته على التنفس، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي رفض تناول الطعام ولجأ الأطباء لتغذيته من خلال المحاليل الطبية.

وأكمل شوبير حديثه قائلًا إن الخطيب لديه رغبة في التواجد بمباراة الأهلي والهلال السوداني، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.