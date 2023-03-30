شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والطلائع فى فاصلة تحديد التأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك مساء اليوم الخميس، مواجهة هامة أمام نظيره طلائع الجيش فى المباراة الفاصلة لتحديد التأهل للدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز.

موعد مواجهة الزمالك والطلائع موعد مواجهة الزمالك والطلائع

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى تمام الحادية عشر مساء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد بلاى أوف نصف النهائى، تحقيق طلائع الجيش الفوز فى لقاء والزمالك فى لقاء ليتم تحديد مباراة فاصلة لحسم التأهل.

فيما حسم الأهلى التأهل بالفوز على سموحة فى مواجهتى البلاى أوف بنتيجة 3/0 .

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.