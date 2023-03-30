شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وديانج ينتظمان فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى بيرسى تاو وأليو ديانج لاعبا الأهلى فى تدريبات فريقهما الجماعية اليوم الخميس بعد عودتهما من بلادهما عقب انتهاء الأجندة الدولية خلال شهر مارس الجارى، ضمن التحضير لمباراة فريقهما ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز في مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.