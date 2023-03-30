شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط 200 ألف دولار لخوض ودية المكسيك فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط اتحاد الكرة الحصول على 200 ألف دولار من الشركة صاحبة عرض إقامة مباراة ودية بين منتخبى مصر والمكسيك فى يونيو المقبل من أجل الموافقة على إقامة المباراة.

وتلقى اتحاد الكرة أكثر من عرض لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر فى شهر يونيو المقبل، إلا أنه لم يتم الاستقرار على الطرف الثانى حتى الآن.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوى برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين الثلاثاء الماضى بإستاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا فى المركز الثانى بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوى فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.