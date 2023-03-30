شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مالاوى تكشف ترتيب حراس مرمى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مباراة منتخب مصر ومالاوى الأخيرة فى تصفيات أمم أفريقيا، ترتيب حراس مرمى منتخب مصر لدى الجهاز الفنى بقيادة فيتوريا.

ويعتبر محمد الشناوى هو الحارس الأساسى لمنتخب مصر، ويأتى خلفه محمد صبحى حارس الزمالك بينما أحمد الشناوى حارس بيراميدز يعتبر هو الحارس الثالث.

وشارك محمد صبحى بدلا من الشناوى فى المباراة الأخيرة بعدما اشتكى الأخير من آلام فى الفخذ مع بداية الشوط الثانى ما دفع الجهاز الفنى لاراحته.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوى برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين الثلاثاء الماضى بإستاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا فى المركز الثانى بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوى فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.