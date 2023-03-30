شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس/ آذار 2023 في الدوري المصري وغيره، وما هي القنوات الناقلة.

انتهت فترة التوقف الدولي رسميًا، وعاد اللاعبون مجددًا إلى أنديتهم، لتبدأ مباريات الأندية في المسابقات المختلفة في العودة تدريجيًا.

اليوم الخميس لن يشهد الكثير من المباريات، حيث تتواجد فقط مباريات في الدوري المصري.

تقام مباريات في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري، لعل أهمها ستكون مباراة الإسماعيلي وسموحة.

هزيمة الإسماعيلي من شأنها أن تصعب من مهمة الدراويش في البقاء بالدوري المصري في ظل انتصارات بقية الفرق بصراع الهبوط.

كما يلعب سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب، ويلتقي إنبي مع البنك الاهلي.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × الإسماعيلي (21:15 مصر، 22:15 السعودية)

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب (21:15 مصر، 22:15 السعودية)

إنبي × البنك الأهلي (21:15 مصر، 22:15 السعودية)