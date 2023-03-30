شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة الزمالك المصري والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023، وما هي القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

ويستضيف الزمالك نظيره المريخ في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتقام المباراة بعدما فقد كلا من الزمالك والمريخ فرصة الصعود إلى ربع النهائي، حيث حجز كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة.



ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، فيما يأتي المريخ في المركز الثالث بـ5 نقاط، ثم الزمالك في المركز الأخير بـ4 نقاط.



تقام مباراة الزمالك والمريخ يوم الجمعة الموافق 31 مارس/ آذار 2023، على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.



يمكن متابعة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة سيتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 4.



يصعب التكهن بتشكيل الزمالك في ظل إقامة المباراة بعد عودة عدد من لاعبي الفريق الأبيض من المشاركة مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير، كما أن النتيجة لن تكون مؤثرة في مشوار "الفارس الأبيض" بالبطولة.

وعلى الأرجح سيعتمد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني المؤقت للزمالك، على طريقة 4-3-3.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المريخ

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد "دونجا" - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: أحمد بلحاج - ناصر منسي - مصطفى شلبي.