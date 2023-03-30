شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة قيادة عبد المقصود مباراة المريخ من المدرجات بسبب الرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قيادة أحمد عبد المقصود مباراة المريخ المريخ السودانى من المدرجات، وعدم تواجده في الملعب بسبب عدم امتلاكه الرخصة التدريبية المتقدمة للمحترفين.

أكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن عبد المقصود سيقود فريق الزمالك فى لقاء المريخ السودانى المقرر له فى التاسعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن أحمد عبد المقصود يمتلك الرخصة التدريبية التي تمكنه، من قيادة الفريق الأبيض من الملعب، ولا صحة لتولى حسين ياسر المحمدى المهمة المؤقتة بدلاً منه، وبذلك يغلق الباب أمام الأنباء المتداولة في هذا الشأن.

فى سياق مختلف استقر أحمد عبد المقصود على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.