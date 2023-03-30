شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يستضيف دورى قصار القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مركز شباب الجزيرة مساء غد الجمعة الدورة المجمعة الثانية لـ دورى قصار القامة، والذى تنظمه اللجنة الباراليمبية المصرية، بالصالة المغطاة لذوى الهمم.

وتشارك في الدورة المجمعة الثانية فرق :- نادى الأهلى بالملاحة، نادى البنك الأهلى، نادى ذوى الاحتياجات أسوان، نادى الإرادة والتحدى الأقصر، ونادى محافظة الفيوم، ومركز شباب الحلمية.

وكانت نتائج الدورة المجمعة الأولى قد جاءت كالتالي :- فوز الأهلي بالملاحة على نادى ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان 0/3، فوز البنك الأهلي على مركز شباب الحلمية 0/1، فوز شرم الشيخ على مركز شباب النصر 0/4، وفوز البنك الأهلى على نادى السادات 3/5، وتعادل مركز شباب النصر مع نادى كفر سعد، ونادى الاقصر مع نادى السادات بنفس النتيجة المباراتين بدون أهداف.

وتقام الدورة المجمعة الثالثة للدوري بالإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ليتبقى دورة مجمعة أخيرة، بعدها يتم ترتيب فرق مجموعتي الدوري بحسب نتائجها ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدورى.