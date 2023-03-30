شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الأهلى لتسهيل نقل الجمهور إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع لجنة المباريات بالنادى الأهلى خطة كاملة من أجل نقل الجماهير الحمراء إلى استاد القاهرة يوم السبت المقبل، لحضور مباراة فريقهم ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة المباريات بالأهلى مخاطبة هيئة النقل العام من أجل توفير أتوبيسات لنقل جماهير الأهلى وتسهيل وصولهم إلى استاد القاهرة، خاصة مع العدد الكبير بخلاف أن تحرك الجماهير سيكون فى وقت الذروة قبل الإفطار.

كما يضع مسئولو النادى الأهلى وسيلة مترو الأنفاق كحل آخر من أجل تسهيل نقل جمهور الأهلى إلى استاد القاهرة وحضور المباراة، فى ظل العدد الكبير المقرر حضوره خشية من حدوث تكدس فى الشوارع قبل وبعد الإفطار فى يوم المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.