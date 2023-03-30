الامارات | حقيقة تدهور حالة محمود الخطيب.. أصيب بفيروس كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة تدهور حالة رئيس الأهلي محمود الخطيب بشكل غير متوقع وفقاً لحارس مرمى منتخب مصر السابق أحمد شوبير.

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن شوبير قال في قناة «أون تايم سبورتس» إنه: «محمود الخطيب، أثناء مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وكانت كورونا شديدة، فهو حضر أول مباراة ولم يحضر الثلاث مباريات الأخرى».

وأضاف: «بعد عودة الخطيب، للقاهرة، الأطباء طالبوه بالالتزام بالراحة في المنزل، لأن الكورونا كانت شديدة وهاجمت منطقة ضعيفة في الجهاز التنفسي، وهذا حسب وصف الأطباء»، مضيفًا: «الخطيب لم يلتزم بتعليمات الأطباء، وكان يتواجد في النادي بشكل مستمر».

وأكمل: «التعب ظهر عليه منذ 4 أيام، (الكحة) زادت عليه بشكل كبير، لدرجة أنه في الآخر تقريبًا مش قادر على الكلام، بيتكلم بصعوبة بالغة».

وواصل: «عدد من الأطباء ذهبوا له إلى المنزل، وأحضروا أنبوبة أكسجين، لتكون معه في المنزل ليتنفس هذا الأكسجين».

وأردف: «الأطباء منعوا الخطيب من الكلام، والأكل تقريبًا يتغذى على المحاليل، لأنه لا يستطيع أن يأكل الطعام، وهو كان صائمًا حتى اليوم والأطباء أجبروه على الإفطار لكي يتناول بعض الأدوية والحقن».

وتابع: «حالة محمود الخطيب مطمئنة ولايزال أمامه 48 ساعة، وهو يرغب في حضور مباراة الأهلي والهلال السوداني، فهو مصمم على حضورها في الاستاد ولكن الجانب الطبي رافض حتى تلك اللحظة».

واختتم: «الخطيب لا يتواصل تليفونيًا مع أعضاء مجلس إدارة الأهلي، ولكن الأمور مستقرة ولا توجد أي مشاكل، الأمور تتحسن، وهو محتاج فقط إلى الراحة وعدم الكلام وعدم بذل مجهود».