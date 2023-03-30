الامارات | 4 توصيات تقود رياضة المرأة نحو الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، ملتقى تحت عنوان "رياضة المرأة نحو الاستدامة"، ضمن فعالياته خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك مواكبةً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي "كوب 28"، وتناغماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، بما يساهم في تطبيق معايير "الاستدامة الرياضية"، وعكس الصورة الحضارية للدولة وإبراز جهودها الحثيثة في ترسيخ الوعي بقيمة الحفاظ على البيئة وأهمية استدامة النشاط.

وشهد الملتقى حضور كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وعضوات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وهن الدكتورة موزة حسن الشحي، والمهندسة غالية علي المناعي، ووفاء حميد الشامسي، وشيخة غانم الشامسي، إلى جانب عضوات مجالس إدارة الاتحادات والمجالس والهيئات الرياضية في الدولة، وممثلي مؤسسات في عدة قطاعات متنوعة.



وقدم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة خلال الملتقى عرضين تحدثت الدكتورة موزة حسن الشحي، نائبة رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، خلال العرض الأول عن موضوعين يمثلان محور الساعة في وقتنا الحالي وهما "دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرة الرياضة في مكافحة تغير المناخ"، فيما استعرضت غالية علي المناعي، عضو اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، خلال العرض الثاني موضوع "تطلعات الرياضة النسائية لمستقبل مستدام"، كما شددت على أهمية تفعيل بنود ميثاق رياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت لاعبات الإمارات اللاتي لم يسجلن بعد في الهوية الرقمية إلى المبادرة في الانضمام لأسرة الاتحاد التي تحتضن بطلات الإمارات تحت مظلة واحدة، لإبراز إنجازاتهن المشرفة.



وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة عصف ذهني خرجت بـ4 توصيات، إذ اقترحت نورة السويدي، إطلاق مبادرة "سفيرات الاستدامة" يتم انتقائهن من البطلات الرياضيات في مختلف الرياضات، كما اقترحت نورة الجسمي توسيع نطاق المبادرة التي أطلقها اتحاد الريشة الطائرة لدعم أصحاب الهمم، لتعمم على الاتحادات الرياضية في الدولة، بهدف تحقيق بند من بنود ميثاق رياضة المرأة المعني بدعم اللاعبات من أصحاب الهمم، وذلك بالعمل معاً على تشجيع أصحاب الهمم لمزاولة مختلف الألعاب الرياضية وتوفير البيئة المراعية لاحتياجاتهم والداعمة لطاقاتهم والمحفزة لإمكاناتهم.



فيما اشتملت التوصيات على إطلاق جائزة للاتحادات الرياضية على مستوى الرياضة النسائية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، وكذلك على إطلاق منصة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفاء بالملهمات في مجال الرياضي وتجسيد مسيرة إنجازات وطموح ابنة الإمارات، إذ يتم عرض ذلك من خلال اختيار شخصية بشكل دوري ونشر نبذة عنها مع ارفاق بعض الصور من إنجازات الشخصية المختارة.



وتم الإعلان عن استعداد اتحاد الإمارات لرياضة المرأة قريباً للإعلان عن معايير اختيار العضوات الشرفيات للاتحاد، كما تم دعوة جميع الاتحادات لترشيح كوادر نسائية ناجحة، للمشاركة في حلقة تعرض أسبوعياً عن الرياضة النسائية في إحدى البرامج الرياضية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نستعرض خلالها إنجازات الرياضة النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة ونسلط الضوء على جهود اللاعبات والجهازين الإداري والفني ومجالس إدارات الاتحادات والأندية والأكاديميات الرياضية المعنية بهذا الشأن.



وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن الأفكار التي طرحها وبحثها "ملتقى رياضة المرأة نحو الاستدامة"، وما تم الخروج به من توصيات، أثبتت النجاح الكبير الذي حصده الملتقى بتحقيق أهدافه، مشددة على ضرورة مشاركة الرياضة النسائية في تحقيق أهداف "عام الاستدامة"، وذلك بتكاتف جميع الاتحادات والجهات الرياضية بالدولة، لبحث سبل التعاون وإطلاق مبادرات مبتكرة تترجم توجيهات دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة "أم الإمارات"، التي تقدم على الدوام نموذجاً رائداَ للعالم في مواجهة التحديات وتحويلها لفرص نمو.



وأعربت عن شكرها وامتنانها لمعالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، لما يقدماه من دعم مستمر لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة ليتمكن من الاطلاع بدوره في النهوض بمكانة المرأة ورفع كفاءة الرياضة النسائية بالدولة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات لاعباتنا.



ومن جانبها قالت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن اللجنة وانطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تولي قطاع رياضة المرأة أهمية كبرى في جميع الفعاليات والأحداث والمشاركات، كما أشادت بالدعم اللامحدود المقدم لرياضة المرأة في الإمارات من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، مثمنة فكرة إقامة ملتقى رياضة المرأة نحو الاستدامة الذي نظمه اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، صاحب الجهود الدؤوبة برئاسة نورة السويدي.



ومن ناحيتها أعربت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادتها بالتواصل الدائم والفعال مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، الذي يعزز المشاركة في برامجه ومبادراته التي تستشرف مستقبل الرياضة النسائية واستدامة نهضتها، ويرسخ الترابط الوثيق بينها وبين أهداف التنمية المستدامة للدولة، مشيرة أن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة يسعى لتنمية أفاق التعاون مع اتحاد رياضة المرأة لصنع واقع أكثر إشراقاً للرياضة النسائية.