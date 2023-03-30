شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طلائع الجيش فى ربع نهائى دورى السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى المباراة الرابعة من دور ربع نهائى بطولة دورى السوبر best of 5.

وحال فوز الزمالك يتأهل لنصف نهائى البطولة مباشرة دون الحاجة للمباراة الخامسة، حيث إن الفوز فى 3 مباريات يعنى صعود الفريق للدور التالى، وكان الزمالك فاز فى أول مباراتين، بينما خسر المباراة الثالثة التى جمعت الفريقين أمس .

وكان الأهلى والاتحاد السكندرى تأهلا لنصف نهائى الدورى بعد الفوز فى أول 3 مباريات أمام كل من الاتصالات وسبورتنج على الترتيب .

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات قيد الأمريكى تومسون محترف السلة، والذى عاد للفريق لتعويض رحيل والتر هودج.

وقرر الأهلى عودة تومسون بعد رحيل هودج عن الفريق لأسباب أسرية، فى الوقت الذى يستعد الأهلى فيه للمشاركة فى بطولة BAL فى أبريل المقبل.