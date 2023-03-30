شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يظهر اليوم أمام سموحة فى الدورى بقميصه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الإسماعيلى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، أمام سموحة على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بقميصه الجديد.

وكشف الحساب الرسمى للإسماعيلى على "تويتر"، عن قميص الفريق الجديد الأصفر والأبيض، معلنا أن الدراويش سيظهرون به أمام سموحة فى لقاء الليلة.

وعكف حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات سموحة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط، وعمل فى الفترة الماضية على الارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

في المقابل، يدخل الفريق السكندرى المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز فى آخر مباراتين فى الدورى وآخرها على المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما تعادل الإسماعيلى مع فاركو فى الجولة الماضية.

وطالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى، حيث نجح الفريق فى تحقيق الفوز على حرس الحدود ثم الفوز على المقاولون العرب، وشدد على ضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل إرباك صفوف الإسماعيلى الطامح فى تعديل المسار.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.