شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ومعلول وهانى ومنعم ينتظمون فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رباعى الأهلى محمد الشناوى وعلى معلول ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم فى التدريبات الجماعية لفريقهم اليوم الخميس، بعد التخلص من حالة الإجهاد التى لحقت بهم عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية الأخيرة، بحكم مشاركتهم فى المباراتين اللاتى خاضهما منتخبيهما خلال فترة التوقف الدولى.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن رباعى الفريق محمد الشناوى وعلى معلول ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم خاض جلسات استشفائية فى الجيم أمس الأربعاء.

وأوضح أبو عبلة أن الرباعى شارك فى جزء من التدريبات الجماعية، ثم استكملوا المران بفقرات تدريبية فى الجيم، ضمن البرنامج التدريبى المحدد لهم من الجهاز الفنى بعد عودتهم إلى القاهرة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الرباعى سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى اليوم الخميس.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.